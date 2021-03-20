Посол России в США заявил о необходимости проанализировать состояние отношений двух стран

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в Москве предстоит провести большую работу по анализу российско-американских отношений. Дипломат затруднился ответить, сколько времени это займёт.

"Запланировано несколько встреч в Москве в различных ведомствах. Сколько потребуется времени, сейчас сказать трудно. Но исхожу из того, что сколько надо, столько и останусь", — сказал Антонов журналистам в нью-йоркском аэропорту перед вылетом в российскую столицу.

Он отметил, что необходимо проанализировать состояние российско-американских отношений. Посол при этом подчеркнул, что Москва всегда была привержена диалогу с Вашингтоном. По его словам, РФ заинтересована в развитии российско-американских отношений в той же степени, что и американские коллеги.

Ранее в МИД РФ заявили, что вызвали посла Антонова на родину для анализа и выработки дальнейших подходов в отношении двух стран. Это произошло после того, как американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе.

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