Финансист объяснил, когда стоит отказаться от покупки долларов
Рекомендуется вкладывать в валюту только лишние денежные средства.
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Не стоит обменивать рубли на доллары, если все средства уходят на текущие расходы. Покупать валюту на последние деньги неосмотрительно, предупредил россиян доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г.В. Плеханова Максим Марков в интервью агентству "Прайм".
"Курс доллара претерпевает значительные колебания как в целом, так и в последнее время. Поэтому не стоит рассчитывать улучшить своё благосостояние за счёт вложений в него своих текущих денежных средств", — посоветовал финансист.
По словам эксперта, в краткосрочной перспективе колебания курса доллара непредсказуемы, поэтому деньги лучше держать в той валюте, в которой их тратишь, то есть в рублях. В среднесрочной и долгосрочной перспективе возможность заработать на росте курса доллара выше. Получить прибыль, например, можно, если вложиться в валюту задолго до предполагаемой поездки за рубеж. Однако в любой ситуации конвертировать нужно только лишние денежные средства, подытожил Марков.
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