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Категорий: 18

Финансист объяснил, когда стоит отказаться от покупки долларов

Рекомендуется вкладывать в валюту только лишние денежные средства.

20 марта 2021, 23:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Не стоит обменивать рубли на доллары, если все средства уходят на текущие расходы. Покупать валюту на последние деньги неосмотрительно, предупредил россиян доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г.В. Плеханова Максим Марков в интервью агентству "Прайм".

"Курс доллара претерпевает значительные колебания как в целом, так и в последнее время. Поэтому не стоит рассчитывать улучшить своё благосостояние за счёт вложений в него своих текущих денежных средств", — посоветовал финансист.

Назван лучший момент для продажи доллара

Назван лучший момент для продажи доллара

По словам эксперта, в краткосрочной перспективе колебания курса доллара непредсказуемы, поэтому деньги лучше держать в той валюте, в которой их тратишь, то есть в рублях. В среднесрочной и долгосрочной перспективе возможность заработать на росте курса доллара выше. Получить прибыль, например, можно, если вложиться в валюту задолго до предполагаемой поездки за рубеж. Однако в любой ситуации конвертировать нужно только лишние денежные средства, подытожил Марков.

Ранее Лайф писал о том, какой минимум рискует обновить доллар и когда на рынке наступит час икс.

Авторы
Юлия Коновалова

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