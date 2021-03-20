Финансист объяснил, когда стоит отказаться от покупки долларов

Не стоит обменивать рубли на доллары, если все средства уходят на текущие расходы. Покупать валюту на последние деньги неосмотрительно, предупредил россиян доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г.В. Плеханова Максим Марков в интервью агентству "Прайм".

"Курс доллара претерпевает значительные колебания как в целом, так и в последнее время. Поэтому не стоит рассчитывать улучшить своё благосостояние за счёт вложений в него своих текущих денежных средств", — посоветовал финансист.

По словам эксперта, в краткосрочной перспективе колебания курса доллара непредсказуемы, поэтому деньги лучше держать в той валюте, в которой их тратишь, то есть в рублях. В среднесрочной и долгосрочной перспективе возможность заработать на росте курса доллара выше. Получить прибыль, например, можно, если вложиться в валюту задолго до предполагаемой поездки за рубеж. Однако в любой ситуации конвертировать нужно только лишние денежные средства, подытожил Марков.

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