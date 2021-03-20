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Восемь заболели, один в реанимации: малышей в детсаду в Волгограде сразил неизвестный недуг

Городская мэрия подозревает, что виной тому не некачественная еда, а вирусная инфекция.

20 марта 2021, 23:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Волгограде сразу восемь воспитанников детского сада слегли с одинаковыми симптомами: тошнотой, рвотой и поносом, у некоторых поднялась температура. Об этом сообщает портал VolgaDay.

Больше всех не повезло трёхлетнему малышу — его увезли на скорой с сильным обезвоживанием и направили в реанимацию. Предварительный диагноз врачей — пищевое отравление.

В Департаменте образования Администрации Волгограда эту версию опровергают. По их словам, 19 марта в детском саду присутствовало 142 ребёнка, все ели одну и ту же пищу, приготовленную в пищеблоке, но неприятные симптомы появились только у восьми воспитанников одной группы. Там полагают, что причиной заболевания детей стала ротавирусная или энтеровирусная инфекция, а не некачественная еда. Окончательное заключение будет принято по итогам проверки.

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Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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