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Байден ещё не принял решение о сроке вывода войск из Афганистана

В Пентагоне назвали спекуляциями сообщения о намерении оставить солдат в стране до ноября.

21 марта 2021, 00:04
<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/DeptofDefense/photos/10159181981955719" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> U.S. Department of Defense (DoD)</a></p>

Фото © Facebook / U.S. Department of Defense (DoD)

Президент США Джо Байден всё ещё думает над сроками вывода американских войск из Афганистана. Об этом сообщил министр обороны страны Ллойд Остин.

"Насколько мне известно, президент не принял решения и не делал каких-либо заявлений о том, когда он решит вывести войска", — приводятся слова Остина на сайте Пентагона.

Он назвал спекуляциями сообщения СМИ о намерении Байдена оставить солдат в Афганистане до ноября. Остин подчеркнул, что пока не принято решение ни о численности американских войск в стране, ни о времени их пребывания там.

Пентагон решил разместить дополнительные войска в Азии и Европе

Пентагон решил разместить дополнительные войска в Азии и Европе

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин провёл телефонный разговор с украинским министром обороны Андреем Тараном, в ходе которого заявил, что США будут всячески помогать Незалежной.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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