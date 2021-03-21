Байден ещё не принял решение о сроке вывода войск из Афганистана

Президент США Джо Байден всё ещё думает над сроками вывода американских войск из Афганистана. Об этом сообщил министр обороны страны Ллойд Остин.

"Насколько мне известно, президент не принял решения и не делал каких-либо заявлений о том, когда он решит вывести войска", — приводятся слова Остина на сайте Пентагона.

Он назвал спекуляциями сообщения СМИ о намерении Байдена оставить солдат в Афганистане до ноября. Остин подчеркнул, что пока не принято решение ни о численности американских войск в стране, ни о времени их пребывания там.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин провёл телефонный разговор с украинским министром обороны Андреем Тараном, в ходе которого заявил, что США будут всячески помогать Незалежной.

Авторы