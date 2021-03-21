"Разотрёт его по стенке": Американцы высмеяли Байдена за отказ говорить с Путиным
Многие уверены, что политика нового главы государства приведёт Америку к краху и новой холодной войне.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Американцы возмутились отказом президента США Джо Байдена от встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Бурное обсуждение развернулось в комментариях к статье телеканала Fox News, которая осветила эти события.
Многие в очередной раз отметили, что 78-летний демократ не годится на роль главы государства и является марионеткой и подставным лицом. Авторы сообщений в ироничной форме предложили устроить онлайн-дебаты с вице-президентом Камалой Харрис, которая, по мнению жителей Америки, скоро сменит своего начальника и займёт кресло в Белом доме.
"Мне хочется спросить те 84 миллиона американцев, которые голосовали за Джо Байдена: "Ну и как вы теперь себя ощущаете?" Лично мне очень грустно и очень стыдно! Мне очень стыдно, что не кто иной, как президент России, смог показать нам, американцам, насколько слабым и неспособным возглавлять нашу страну оказался Джо Байден!" — возмутился MikeRoyko.
Пользователь Iceberglettuce предположил, что американский лидер своими заявлениями и политикой в скором времени начнёт новую холодную войну. Часть комментаторов не согласилась с ним и заявила, что глава Белого дома просто боится Путина.
Fightthefarleft поинтересовался, что же сделала Соединённым Штатам Россия, и подчеркнул, что делать из неё "пугало" — это старая и затасканная идея. Он напомнил, что две державы не друзья, но и не враги, в то время как Китай готов нанести США реальный вред и "установить свою власть".
Байден не противник для Путина! Путин разотрёт его по стенке! Я думаю, что Байден никогда на дискуссию с Путиным не пойдёт, но, если это случится, будет здорово посмотреть, как этого отвратительного либерал-преступника разделают под орех!
Конечно, Байден очень занят! Он никак не может собрать пазл из 200 кусочков!
Должен признать, что эта администрация оказывается гораздо более занимательной и юмористической, чем я думал. Я полагаю, что нам предстоит наблюдать медленное, но неизбежное скатывание к полноценной банановой республике
Невероятно, чтобы президент США отказался от встречи с другим мировым лидером, особенно с ядерной державой. Однако это ожидается от Байдена. Слишком занят? Это просто ещё один пример того, как США становятся слабее
Напомним, в недавнем интервью президент США Джо Байден оскорбил российского лидера, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Реакция президента России не заставила себя ждать: Владимир Путин предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с российским лидером.
Выбор редакции
Байден ещё не принял решение о сроке вывода войск из Афганистана
Байден рассказал, кто в Белом доме умнее его
Суд продлил арест бывшей и.о. президента Боливии
Мужчина жестоко убил родную мать за просьбу найти работу
Сердитый хомяк Сталин покусал хозяйку, но этим спас ей жизнь
Комментариев: 0