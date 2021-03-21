"Разотрёт его по стенке": Американцы высмеяли Байдена за отказ говорить с Путиным

Американцы возмутились отказом президента США Джо Байдена от встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Бурное обсуждение развернулось в комментариях к статье телеканала Fox News, которая осветила эти события.

Многие в очередной раз отметили, что 78-летний демократ не годится на роль главы государства и является марионеткой и подставным лицом. Авторы сообщений в ироничной форме предложили устроить онлайн-дебаты с вице-президентом Камалой Харрис, которая, по мнению жителей Америки, скоро сменит своего начальника и займёт кресло в Белом доме.

"Мне хочется спросить те 84 миллиона американцев, которые голосовали за Джо Байдена: "Ну и как вы теперь себя ощущаете?" Лично мне очень грустно и очень стыдно! Мне очень стыдно, что не кто иной, как президент России, смог показать нам, американцам, насколько слабым и неспособным возглавлять нашу страну оказался Джо Байден!" — возмутился MikeRoyko.

Пользователь Iceberglettuce предположил, что американский лидер своими заявлениями и политикой в скором времени начнёт новую холодную войну. Часть комментаторов не согласилась с ним и заявила, что глава Белого дома просто боится Путина.

Fightthefarleft поинтересовался, что же сделала Соединённым Штатам Россия, и подчеркнул, что делать из неё "пугало" — это старая и затасканная идея. Он напомнил, что две державы не друзья, но и не враги, в то время как Китай готов нанести США реальный вред и "установить свою власть".

Байден не противник для Путина! Путин разотрёт его по стенке! Я думаю, что Байден никогда на дискуссию с Путиным не пойдёт, но, если это случится, будет здорово посмотреть, как этого отвратительного либерал-преступника разделают под орех! JackStephens17

Конечно, Байден очень занят! Он никак не может собрать пазл из 200 кусочков!

Должен признать, что эта администрация оказывается гораздо более занимательной и юмористической, чем я думал. Я полагаю, что нам предстоит наблюдать медленное, но неизбежное скатывание к полноценной банановой республике budtuck

Невероятно, чтобы президент США отказался от встречи с другим мировым лидером, особенно с ядерной державой. Однако это ожидается от Байдена. Слишком занят? Это просто ещё один пример того, как США становятся слабее TSGT_USAF

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