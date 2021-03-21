Мужчина жестоко убил родную мать за просьбу найти работу
Правоохранители задержали злоумышленника и поместили в изолятор.
Фото © Pixabay
Житель подконтрольного Киеву посёлка Райгородок убил свою мать за просьбу найти работу. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Инцидент произошёл 19 марта. Правоохранителей вызвал сосед, который обнаружил тело 58-летней женщины со следами насильственной смерти. Прибывшие на место полицейские установили, что к преступлению причастен 32-летний сын погибшей. В одной из комнат частного дома были найдены следы крови, а также орудие преступления.
Фото © Национальная полиция Украины
Выяснилось, что у родственников возник конфликт, в ходе которого мужчина нанёс удары матери кулаками и топором и оставил её лежать на полу. Подозреваемый был задержан и помещён в изолятор временного содержания. Прокуратура и полиция проводят досудебное расследование по статье "Умышленное убийство".
Ранее Лайф сообщал, что пьяный житель Приморья убил жену из-за упрёков в низкой зарплате.
Выбор редакции
На Украине возбудили дело против "одного из самых агрессивных" участников беспорядков у офиса Зеленского
На очереди была мать: под Киевом юноша зверски зарезал бизнесмена по заказу его сына-мажора — видео
Сердитый хомяк Сталин покусал хозяйку, но этим спас ей жизнь
В Лондоне задержали более 30 человек на марше против карантина
Суд продлил арест бывшей и.о. президента Боливии
Комментариев: 0