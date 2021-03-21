Мужчина жестоко убил родную мать за просьбу найти работу

Житель подконтрольного Киеву посёлка Райгородок убил свою мать за просьбу найти работу. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Инцидент произошёл 19 марта. Правоохранителей вызвал сосед, который обнаружил тело 58-летней женщины со следами насильственной смерти. Прибывшие на место полицейские установили, что к преступлению причастен 32-летний сын погибшей. В одной из комнат частного дома были найдены следы крови, а также орудие преступления.

Фото © Национальная полиция Украины

Выяснилось, что у родственников возник конфликт, в ходе которого мужчина нанёс удары матери кулаками и топором и оставил её лежать на полу. Подозреваемый был задержан и помещён в изолятор временного содержания. Прокуратура и полиция проводят досудебное расследование по статье "Умышленное убийство".

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