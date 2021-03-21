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Мясников перечислил симптомы смертельно опасной опухоли: внимание на ногти

Женщинам заметить тревожные изменения сложнее.

21 марта 2021, 02:20
<p>Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал обращать внимание на цвет ногтей на руках, поскольку он может сигнализировать о смертельно опасной опухоли — меланоме.

"Это хорошо, если у вас там синдром жёлтого ногтя или синдром зелёных ногтей, — это, в общем-то, не смертельно, это инфекция. А если меланома? Смертельно опасная опухоль, которую вы должны вовремя увидеть", — объяснил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Женщины находятся в группе риска, поскольку они используют гелевое покрытие и зачастую не видят истинного положения дел, говорит врач. Меланому, по его словам, также можно обнаружить, присмотревшись к полости рта или ягодичной складке.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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