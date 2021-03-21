Главная сваха России дала простой совет, как избежать развода
Главное — быть осторожными и смотреть на будущих мужей критически.
Ведущая телепрограммы "Давай поженимся" Роза Сябитова дала простой совет россиянкам относительно того, как избежать развода. По мнению главной свахи страны, девушкам следует не спешить со вступлением в брак, а потратить год на изучение будущего супруга.
"Самое разумное — это в течение года присмотреться к будущему избраннику с разных сторон. Не бойтесь критически относиться к будущему мужу, не поддавайтесь только своим чувствам и будьте осторожной. Нет причин наказывать себя болезненными отношениями, которые ничего не принесут, кроме страданий, потому что только в русских сказках глуповатый Иван-дурак превращался в прекрасного царевича", — написала Сябитова в "Инстаграме".
Телеведущая заметила, что мужа нельзя вернуть обратно, словно посылку, поэтому лучше быть внимательнее. Она попросила читателей не пытаться доказать, что их случай будет исключением.
Но не все согласились с Сябитовой. Некоторые пользователи отметили, что такие моменты очень индивидуальны и нет какого-то универсального рецепта идеального брака.
А недавно Роза Сябитова выложила фото в купальнике и обсудила интимную тему со своими подписчиками.
WOW-news
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