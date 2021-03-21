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Врач назвал возраст, после которого поздно худеть

Пожилым диеты и другие методики противопоказаны.

21 марта 2021, 02:28

Лишний вес усугубляет течение многих заболеваний, но сбрасывать вес на диетах и другими способами можно лишь до определённого возраста. После этого предела похудение может привести к проблемам со здоровьем, предупредил врач-геронтолог Юрий Конев.

Специалист отметил, что ограничения накладывают возрастные изменения в организме человека. Методики быстрого похудения затрагивают обмен веществ — для молодых организмов это не представляет проблемы, но для пожилых может быть опасно.

"Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека. Каждый раз надо смотреть индивидуально, но если брать средний возраст, то до 60 лет надо обязательно стараться похудеть", — сказал Конев в интервью радио Sputnik.

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Врач добавил, что к этому рубежу нужно подойти с нормальным желудком, иначе возможно переедание. Геронтолог пояснил, что с возрастом количество пищи следует уменьшать, потому что снижаются энергетические потребности. Однако у тех, кто привык много питаться, сработает биологическая память, а растянутый желудок всё время будет требовать еды.

Ранее диетолог развеяла мифы о популярных, но бесполезных методах похудения.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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