Полная девушка сбросила 35 кг лишнего веса, благодаря чему её лицо стало выглядеть на 30 лет моложе

Пару лет назад пользовательница Reddit trishka523 поняла, что ей срочно нужно худеть. Неудивительно — отметка на весах показывала внушительные 130 килограммов. Вскоре 37-летняя Триш начала интересоваться здоровым питанием и спортом. Ещё немного — и вот уже девушка регулярно ходит в тренажёрку и придерживается специальной диеты. Результат не заставил себя ждать.

130 кг > 95 кг. Встречаю новую неделю лицом к лицу. Больше всего неуверенность вызывала моя шея и лицо. 35 килограммов спустя я снова начинаю чувствовать себя красивой Trishka523

Фото © Reddit / trishka523

Недавно Триш поделилась результатами своего труда на Reddit. За несколько дней пост оценили тысячи людей. Большинство было удивлено даже не тем, сколько килограммов сбросила девушка, а тем, как молодо она стала выглядеть. Раньше девушке можно было дать 50 лет, а то и больше. Сейчас в комментариях под постом фигурируют совсем другие цифры.

Теперь ты выглядишь на 30 лет моложе! Такое удивительное преображение, что я просто хочу вас крепко обнять! У тебя всё получится, подруга!! Cathedral68

Теперь ты выглядишь скорее на 27 лет! Хорошая работа! Rihannas_nipples

Фото © Reddit / trishka523

Однако среди комментаторов были те, кто заподозрил Триш в обмане. Некоторые писали, что на втором снимке "преображения" пользовательница наложила на фотографию фильтры, из-за которых она выглядит намного красивее и моложе, чем есть на самом деле. Тогда девушка показала себя не только без ретуши, но и без какого-либо макияжа. Теперь ни у кого вопросов нет.

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