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Полная девушка сбросила 35 кг лишнего веса, благодаря чему её лицо стало выглядеть на 30 лет моложе

Люди готовы пойти на что угодно, чтобы замедлить старение. Некоторым удаётся повернуть время вспять случайно. Героиня этого материала обеспокоилась своим весом, но, сбросив лишние килограммы, она ещё и заметно помолодела.

16 марта 2021, 11:59

Фото © Reddit / trishka523

Пару лет назад пользовательница Reddit trishka523 поняла, что ей срочно нужно худеть. Неудивительно — отметка на весах показывала внушительные 130 килограммов. Вскоре 37-летняя Триш начала интересоваться здоровым питанием и спортом. Ещё немного — и вот уже девушка регулярно ходит в тренажёрку и придерживается специальной диеты. Результат не заставил себя ждать.

130 кг > 95 кг. Встречаю новую неделю лицом к лицу. Больше всего неуверенность вызывала моя шея и лицо. 35 килограммов спустя я снова начинаю чувствовать себя красивой

Trishka523

Фото © Reddit / trishka523

Фото © Reddit / trishka523

Недавно Триш поделилась результатами своего труда на Reddit. За несколько дней пост оценили тысячи людей. Большинство было удивлено даже не тем, сколько килограммов сбросила девушка, а тем, как молодо она стала выглядеть. Раньше девушке можно было дать 50 лет, а то и больше. Сейчас в комментариях под постом фигурируют совсем другие цифры.

Теперь ты выглядишь на 30 лет моложе! Такое удивительное преображение, что я просто хочу вас крепко обнять! У тебя всё получится, подруга!!

Cathedral68

Теперь ты выглядишь скорее на 27 лет! Хорошая работа!

Rihannas_nipples

Фото © Reddit / trishka523

Фото © Reddit / trishka523

Однако среди комментаторов были те, кто заподозрил Триш в обмане. Некоторые писали, что на втором снимке "преображения" пользовательница наложила на фотографию фильтры, из-за которых она выглядит намного красивее и моложе, чем есть на самом деле. Тогда девушка показала себя не только без ретуши, но и без какого-либо макияжа. Теперь ни у кого вопросов нет.

Парень похудел на 70 кг всего за год, и лицо так изменилось, что его не узнают даже знакомые

Парень похудел на 70 кг всего за год, и лицо так изменилось, что его не узнают даже знакомые

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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