Парень похудел на 70 кг всего за год, и лицо так изменилось, что его не узнают даже знакомые

С такой "проблемой" столкнулся и пользователь "Реддита" ilovecfb. Примерно год назад парень начал заниматься спортом в надежде привести свои тело и здоровье в порядок. Спустя год его вес спустился с 160 до 90 килограммов. Поэтому, когда друзья приходили на встречу, сначала они долго искали его в толпе и только потом восхищались новой физической формой приятеля. Неудивительно, только посмотрите, как он преобразился.

Фото © Reddit / ilovecfb

Обычно для начала такого масштабного преображения людям нужен "знак свыше" или какое-нибудь ещё потрясение, но в случае ilovecfb всё намного прозаичнее. В конце 2019 года он ни с того ни с сего решил, что в следующем году возьмётся за своё здоровье. Отличная физическая форма прилагается.

Я начал просто гулять по улицам, но потом из-за погоды мне пришлось пойти в спортзал, и я очень рад, что это произошло. Я занимался на беговой дорожке каждый день, не оглядываясь назад. Что касается диеты, я особо не ограничивал себя в еде, просто потреблял меньше 1200 калорий в день по будням, а в выходные вообще давал себе волю Ilovecfb

Фото © Reddit / ilovecfb

Хоть парень и так сбросил уже довольно много, останавливаться он не планирует. По его словам, к концу 2021-го он хочет, чтобы его вес опустился до отметки в 70 килограммов. И, судя по тому, как ilovecfb придерживался своих планов раньше, у него есть все шансы выполнить и это желание. Пост парня на "Реддите" стал вирусным. За несколько дней его оценили около семи тысяч раз.

Избавился от лишних кг, зато получил идеальную линию подбородка! Slizl

Вау, чувак! Отличная работа! ChooseMyOwnPassword

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