Профессор предупредила о смертельной опасности недосыпа

В настоящее время эпидемия нарушения сна распространяется по всему миру. Хронический недосып или бессонница могут быть смертельно опасны, предупредила доктор медицинских наук, врач-сомнолог Ольга Курушина.

"Как только восходит луна, как только наступает ночь, глаза закрываются — и в организме включаются процессы, которые мы с вами называем отдыхом. Но на самом деле в это время наш мозг очень активно трудится. В это время происходит активация всех процессов метаболизма, а мозг очищает свои клетки от продуктов обмена. Мозг оздоравливается и восстанавливается", — отметила специалист в интервью порталу "Волгоград онлайн".

Курушина пояснила, что полноценный ночной сон — это защита мозга от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

Врач также рассказала, что произойдёт, если человек не будет спать ежедневно минимум пять часов. На следующий день ощущается разбитость и усталость. На второй — снижаются когнитивные функции, например память и внимание. На третьи-четвёртые сутки без сна даже у абсолютно здоровых людей начнутся эпилептические приступы. На пятый-шестой день в работе мозга наступают необратимые нарушения, которые могут привести к летальному исходу.

"Поэтому когда задают вопрос, что самое важное в нашей жизни — пища, вода или сон, — то сон будет гораздо более важным. Человек от недостатка сна умрёт гораздо раньше", — подчеркнула Курушина.

Она дала рекомендации, как улучшить качество сна. Перед тем как лечь в кровать, нужно выключить свет, закрыть шторы, отключить приборы, которые издают громкие звуки, и воздержаться от использования гаджетов и просмотра телевизора. Можно принять тёплую ванну и выпить чашку молока или травяного чая. Спать следует в том месте, где комфортно, уютно и есть ощущение безопасности. Музыка или колыбельные могут оказать тот же эффект, что и снотворное.

Главное свидетельство качественного отдыха — бодрость и работоспособность днём, напомнила Курушина. Если указанные методы не помогают, следует обратиться к врачу. С кратковременной инсомнией специалисты могут справиться с помощью снотворных препаратов, а вот длительную бессонницу, которая мучает пациента год и больше, придётся лечить целой команде — сомнологам, психотерапевтам и неврологам.

Ранее врач рассказал, о каких заболеваниях может говорить дневная сонливость.

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