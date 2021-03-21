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Япония и США могут провести учения по обороне островов Сенкаку от Китая

В последнее время спор вокруг архипелага между Пекином и Токио опять обострился.

21 марта 2021, 03:33
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/JMSDF.PAO.fp/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Japan Maritime Self-Defense Force</a></p>

Фото © Facebook / Japan Maritime Self-Defense Force

Правительства США и Японии начали прорабатывать возможность проведения масштабных учений по обороне спорных островов Сенкаку от Китая. По данным газеты Nikkei, манёвры могут пройти до конца текущего года.

Отмечается, что в учениях задействуют морские, сухопутные и воздушные подразделения Сил самообороны Японии, а также Морскую пехоту и ВВС США. Другие подробности предстоящих военных манёвров не приводятся.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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