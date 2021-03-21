Япония и США могут провести учения по обороне островов Сенкаку от Китая
В последнее время спор вокруг архипелага между Пекином и Токио опять обострился.
Фото © Facebook / Japan Maritime Self-Defense Force
Правительства США и Японии начали прорабатывать возможность проведения масштабных учений по обороне спорных островов Сенкаку от Китая. По данным газеты Nikkei, манёвры могут пройти до конца текущего года.
Отмечается, что в учениях задействуют морские, сухопутные и воздушные подразделения Сил самообороны Японии, а также Морскую пехоту и ВВС США. Другие подробности предстоящих военных манёвров не приводятся.
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