Япония и США могут провести учения по обороне островов Сенкаку от Китая

Правительства США и Японии начали прорабатывать возможность проведения масштабных учений по обороне спорных островов Сенкаку от Китая. По данным газеты Nikkei , манёвры могут пройти до конца текущего года.

Отмечается, что в учениях задействуют морские, сухопутные и воздушные подразделения Сил самообороны Японии, а также Морскую пехоту и ВВС США. Другие подробности предстоящих военных манёвров не приводятся.