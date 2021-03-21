Коля Лукашенко попал на скамейку штрафников за "грязную игру" в хоккей

Сын лидера Белоруссии Александра Лукашенко Николай попал на скамейку штрафников во время хоккейного матча президентской команды против сборной Брестской области. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого".

Лукашенко-младший был удалён с поля на две минуты за "грязную игру". Его отец показал две результативные передачи на льду "Олимпик-арены" в Минске.

Президентская команда разгромила соперников со счётом 11:6 (2:3, 5:1, 4:2) и лидирует в турнирной таблице с 12 баллами. Это её шестая подряд победа в XIV Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любительских команд. В полуфинале спортсмены встретятся с соперниками из минской сборной.

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