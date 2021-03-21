Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Коля Лукашенко попал на скамейку штрафников за "грязную игру" в хоккей

Его отец отличился двумя результативными передачами.

21 марта 2021, 03:35
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/pul_1/2517" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пул Первого</a></p>

Фото © Telegram / Пул Первого

Сын лидера Белоруссии Александра Лукашенко Николай попал на скамейку штрафников во время хоккейного матча президентской команды против сборной Брестской области. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого".

Лукашенко-младший был удалён с поля на две минуты за "грязную игру". Его отец показал две результативные передачи на льду "Олимпик-арены" в Минске.

Коля забил, а Батька проштрафился. Лукашенко с сыном поиграли в хоккей

Коля забил, а Батька проштрафился. Лукашенко с сыном поиграли в хоккей

Президентская команда разгромила соперников со счётом 11:6 (2:3, 5:1, 4:2) и лидирует в турнирной таблице с 12 баллами. Это её шестая подряд победа в XIV Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любительских команд. В полуфинале спортсмены встретятся с соперниками из минской сборной.

Ранее стало известно, под каким гимном выступит сборная России на ЧМ по хоккею.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1