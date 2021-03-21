"Мы в большой беде": В Раде заявили, что Украина оказалась на грани катастрофы из-за Зеленского
Оппозиционер считает, что Киев даже может развязать войну, чтобы покрыть свои преступления.
Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины
Депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Украина оказалась на пороге катастрофы из-за президента страны Владимира Зеленского. По мнению Рабиновича, под видом борьбы с "внешним врагом" Киев прикрывает коррупцию и воровство.
"Эта власть убила последнее доверие, которое у нас было. Мы, конечно, в большой беде. Нам надо прийти в себя, понять, что мы сейчас находимся прямо перед катастрофой. <…> Сегодня нужно думать о выживании государства", — сказал парламентарий.
По мнению нардепа, главный план украинских властей заключается в том, чтобы заставить оппозицию вывести на улицы людей с тем, чтобы "пролилась кровь и на этой крови они установили диктатуру". Однако они не станут поддаваться на провокации и жертвовать народом. Рабинович при этом считает, что Киев даже может развязать войну, чтобы покрыть свои преступления.
Депутат заявил, что в итоге украинцы могут сами решиться "выйти на улицы", и пожелал стране спокойствия и удачи.
Ранее Зеленский высказался о полноправном членстве страны в Евросоюзе, назвав это "стратегически достижимой мечтой".
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