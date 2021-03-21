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"Мы в большой беде": В Раде заявили, что Украина оказалась на грани катастрофы из-за Зеленского

Оппозиционер считает, что Киев даже может развязать войну, чтобы покрыть свои преступления.

21 марта 2021, 04:16
<p>Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины</p>

Владимир Зеленский. Фото © Офис Президента Украины

Депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Украина оказалась на пороге катастрофы из-за президента страны Владимира Зеленского. По мнению Рабиновича, под видом борьбы с "внешним врагом" Киев прикрывает коррупцию и воровство.

"Эта власть убила последнее доверие, которое у нас было. Мы, конечно, в большой беде. Нам надо прийти в себя, понять, что мы сейчас находимся прямо перед катастрофой. <…> Сегодня нужно думать о выживании государства", — сказал парламентарий.

По мнению нардепа, главный план украинских властей заключается в том, чтобы заставить оппозицию вывести на улицы людей с тем, чтобы "пролилась кровь и на этой крови они установили диктатуру". Однако они не станут поддаваться на провокации и жертвовать народом. Рабинович при этом считает, что Киев даже может развязать войну, чтобы покрыть свои преступления.

Депутат заявил, что в итоге украинцы могут сами решиться "выйти на улицы", и пожелал стране спокойствия и удачи.

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Ранее Зеленский высказался о полноправном членстве страны в Евросоюзе, назвав это "стратегически достижимой мечтой".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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