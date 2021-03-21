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В честь дяди и озера: королева Елизавета II дала имена двум своим новым корги

Щенки появились у Её Величества в начале марта, хотя ранее глава британской монархии не планировала заводить домашних животных.

21 марта 2021, 03:59
<p>Фото © ТАСС / PA Images</p>

Фото © ТАСС / PA Images

Королева Елизавета II дала имена двум собакам породы корги, которых ей подарили в начале марта. Питомцев назвали Фергус и Мик, сообщает The Sun.

Первый пёс, помесь корги и таксы, или дорги, назван в честь дяди-героя монархини Фергюса Боуз-Лайона, который погиб во время Первой мировой войны в 1915 году. Второй щенок получил кличку по названию любимого озера Лох-Мик в поместье Её Величества Балморал в Шотландии. Он был приобретён за 2650 фунтов стерлингов (примерно 273 тысячи рублей). Букингемский дворец пока не дал официальных комментариев об именах новых питомцев королевы.

Собаки появились в Виндзорском замке после того, как принц Филипп попал в больницу и перенёс операцию на сердце. Пушистые любимцы поддержали Елизавету II во время скандальных интервью принца Гарри и Меган Маркл.

99-летний муж Елизаветы II попал в больницу

99-летний муж Елизаветы II попал в больницу

Считалось, что королева решила не заводить больше домашних животных после того, как её дорги Вулкан умер в прошлом году. Тогда у Её Величества остался один корги по кличке Кенди, последний потомок самой первой собаки — Сьюзен, которую монархине подарили на 18-летие. Всего у Елизаветы II было более 30 собак.

Ранее стало известно, что королева Елизавета II впервые в истории правления может остаться без личного самолёта.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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