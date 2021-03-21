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В России выявили 9299 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки выздоровело 8743 человека.

21 марта 2021, 08:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 9299 человек, у 12% из которых не было клинических проявлений болезни. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве (+1511), Санкт-Петербурге (+881), Подмосковье (+648), Нижегородской (+346) и Ростовской (+243) областях.

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Полностью выздороветь от CoViD-19 за сутки смогло 8743 человека, а общее число поборовших болезнь пациентов достигло 4 069 395. За всё время в России зафиксировали 4 456 869 случаев коронавируса, зарегистрировали 95 030 летальных исходов, из которых 371 — за прошедшие сутки.

Ранее инфекционист оценил вероятность третьей волны коронавируса в России. Медик считает, что российская медицина готова к росту заболеваемости.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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