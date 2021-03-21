Ветеринары перечислили смертельные опасности для владельцев кошек

Кошки обычно ассоциируются с безобидными и милыми домашними животными. Однако в некоторых случаях они могут быть опасны, особенно если их пускать на кровать, предупредили специалисты. Так, например, в марте 2020 года в украинском городе Острог кот случайно задушил младенца, уснув у него на лице. Как отметила ветеринарный врач-невролог Людмила Коникова, в этой трагедии животное не проявляло прямой агрессии к ребёнку.



"Здесь малыш спал, а кот на нём лежал и перекрыл доступ кислорода в дыхательные пути. Ребёнок не мог перевернуться и испугать криком животное", — рассказала она в беседе с АиФ.

Эксперт подчеркнула, что кошки не умеют понимать причинно-следственных связей из-за слабого интеллектуального развития. Просто питомцам нравится спать с детьми из-за тепла, запаха молока, а также любопытства. Тем не менее зооинженер Анастасия Калинина всё же советует не оставлять кошку наедине с детьми до двух лет. По словам эксперта, малыш может случайно сделать животному больно, а оно поцарапает или укусит его в ответ.

Ещё одна опасность, которую представляют кошки, — это их состояние здоровья. Например, не привитые домашние животные могут переносить такие заболевания, как лептоспироз или бешенство. В этом случае человек также несёт полную ответственность, так как необходимо регулярно прививать питомцев от различных инфекций, напомнила специалист.

"Существует ещё токсоплазмоз — паразитарное заболевание, особенно опасное для беременных и людей, страдающих иммунодефицитом. Кошки являются окончательными хозяевами данного паразита (в их организме он размножается), а промежуточными могут быть люди, грызуны, птицы и домашний скот", — пояснила зооинженер Калинина.

Вместе с тем от котят можно заразиться ещё и стригущим лишаем. Однако это заболевание, к счастью, быстро и легко лечится, отметила ветеринар.

Также специалист добавила, что, хоть и крайне редко, но иногда среди кошек встречаются случаи людоедства. Например, питомцы обгладывают тела умерших хозяев. В подобных случаях животные руководствуются своими инстинктами и физиологическими потребностями, поэтому из-за долгого нахождения взаперти без еды они вынуждены есть доступную пищу.

А ранее стало известно, когда в России начнут прививать от аллергии на кошек. По словам разработчиков, вакцина будет эффективна и против аллергии на других животных.

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