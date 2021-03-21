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В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи подержанных автомобилей

Сделку можно будет проводить в электронном формате.

21 марта 2021, 06:51
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

В России с 1 мая меняется порядок покупки и продажи автомобилей с пробегом. Об этом свидетельствует приказ Минцифры.

Сделку о купле-продаже можно будет осуществлять в электронном виде через портал "Госуслуги". Это позволит подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате. Уточняется, что такой вариант доступен только для физических лиц и только если речь идёт о подержанной машине.

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Для проведения сделки пользователю необходимо загрузить на сайт паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать соответствующее заявление на портале. Также продавец должен решить, оставлять ли себе госномер.

Ранее Лайф рассказывал, когда автомобиль могут конфисковать за долги прежнего владельца. Этого легко избежать, если принять меры перед покупкой машины.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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