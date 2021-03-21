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СМИ узнали о бедственном положении экс-супруги Ефремова

Женщина намерена дождаться актёра из тюрьмы.

21 марта 2021, 05:28
<p>Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок</p>

Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

После того как актёра Михаила Ефремова осудили за смерть человека в ДТП, его бывшая супруга Ксения Качалина оказалась в бедственном положении. Об этом сообщили в эфире телеканала НТВ.

Отмечается, что кроме артиста о женщине некому заботиться, а сейчас она живёт в "грязной и неухоженной" квартире.

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"Мне не помогает деньгами никто. Хорошо, что у кошек есть еда", — поделилась Качалина.

Она подчеркнула, что не собирается подавать в суд на свою дочь Анну-Марию, чтобы та платила алименты на содержание матери. Женщина намерена дождаться актёра из тюрьмы.

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Напомним, осенью 2020 года Пресненский суд столицы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Артист освоился в исправительном учреждении: вышел на работу на швейное производство и в шутку заявил, что "работает Зевсом". С другими заключёнными и администрацией отношения у него сложились уважительные, как говорит Ефремов, все называют его дядей Мишей. А в начале февраля актёра этапировали в московское СИЗО для участия в следственных действиях по делу о лжесвидетелях.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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