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Немецкий политолог оценил возможность торговой войны из-за "Северного потока – 2"

Европейцы понимают, что им невыгодно участвовать в агрессивной международной политике лидера США, подчеркнул эксперт.

21 марта 2021, 06:27
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

США вряд ли смогут решиться на торговую войну против Германии из-за газопровода "Северный поток – 2". Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар в эфире телеканала "Россия-1".

"Я думаю, что "Северный поток – 2", если его запретят американцы, то тогда санкции надо будет вводить против немецкого государства, государственных структур. <…> Это уже торговая война не против компании, а против самой Германии", — сказал Рар, отметив, что американцы на такое не пойдут.

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По словам политолога, президент США Джо Байден находится в трудном положении, так как его шантажирует конгресс. Эксперт подчеркнул, что Европа осознаёт, что ей невыгодно участвовать в агрессивной международной политике лидера Америки. Рар отметил, что США действуют не только против России, но и против Китая, экономические отношения с которым чрезвычайно важны для Европейского союза.

Ранее Лайф рассказывал, что СМИ узнали о планах Байдена ввести новые санкции против "Северного потока – 2". Под ограничения могут попасть страховые компании и организации, предоставляющие суда и стройматериалы.

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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