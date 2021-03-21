Япония решила ужесточить правила въезда из всех стран из-за коронавируса

Власти Японии собираются ужесточить правила въезда для всех иностранных граждан в связи с появлением новых штаммов коронавируса. Об этом 21 марта заявил во время дебатов на телеканале NHK министр здравоохранения, труда и благосостояния Норихиса Тамура.

"Сейчас в отношении ряда стран, где были выявлены новые штаммы коронавируса, у нас действуют ужесточённые правила въезда. Мы в настоящее время думаем над тем, чтобы распространить их на все страны", — сказал он.

В соответствии с ужесточёнными требованиями все прибывающие в Японию сдают ПЦР-тест на CoViD-19 и ожидают в течение трёх суток результата в специализированных карантинных учреждениях. После сдачи третьего теста в случае положительного результата иностранцы возвращаются домой и там проводят две недели на карантине. Правила распространяются на граждан 17 стран, в их число входят Великобритания, Италия, Франция, Чехия и другие.

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