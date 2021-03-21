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Пашинян признал, что Армения закупила у России истребители Су-30 без ракет

Политик упрекнул прежний кабмин, который не позаботился о приобретении самолётов.

21 марта 2021, 05:01
<p>Фото © ТАСС / Валерий Матыцин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что до обострения конфликта в Нагорном Карабахе Ереван закупил у России истребители Су-30СМ без ракет. Об этом глава кабмина рассказал на встрече с жителями Арагацотнской области республики.

"Нас обвиняют в том, что мы не приобрели достаточное количество вооружения, обвиняют, что купили самолёты. Да, мы купили самолёты, и да, не успели до войны купить ракеты. Но купили бы самолёты вы [прежние власти], а мы бы купили ракеты", — сказал армянский премьер.

Пашинян останется на посту премьера Армении до летних парламентских выборов

Пашинян останется на посту премьера Армении до летних парламентских выборов

Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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