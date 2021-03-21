Пашинян признал, что Армения закупила у России истребители Су-30 без ракет
Политик упрекнул прежний кабмин, который не позаботился о приобретении самолётов.
Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что до обострения конфликта в Нагорном Карабахе Ереван закупил у России истребители Су-30СМ без ракет. Об этом глава кабмина рассказал на встрече с жителями Арагацотнской области республики.
"Нас обвиняют в том, что мы не приобрели достаточное количество вооружения, обвиняют, что купили самолёты. Да, мы купили самолёты, и да, не успели до войны купить ракеты. Но купили бы самолёты вы [прежние власти], а мы бы купили ракеты", — сказал армянский премьер.
Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
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