Трое мужчин погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском
По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.
Фото © ГУ МЧС России по Новосибирской области
Три человека погибли в результате пожара в частном доме в селе Шарчино под Новосибирском. Как сообщили в региональном СУ СКР, в результате возгорания скончался хозяин дома и ещё двое мужчин.
"Во время тушения пожара были обнаружены тела трёх человек: хозяина дома и ещё двух мужчин. Личности и возраст погибших устанавливаются. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении", — рассказали в управлении.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Для установления точной причины смерти мужчин были назначены судебно-медицинские экспертизы.
Накануне пожар произошёл на территории Измайловского кремля в Москве. Изначально площадь возгорания составляла 160 квадратных метров. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Проводилась эвакуация из соседних помещений. Впоследствии пожар был локализован на площади 20 квадратных метров, а затем и вовсе ликвидирован.
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