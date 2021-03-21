Трое мужчин погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в селе Шарчино под Новосибирском. Как сообщили в региональном СУ СКР, в результате возгорания скончался хозяин дома и ещё двое мужчин.

"Во время тушения пожара были обнаружены тела трёх человек: хозяина дома и ещё двух мужчин. Личности и возраст погибших устанавливаются. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении", — рассказали в управлении.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Для установления точной причины смерти мужчин были назначены судебно-медицинские экспертизы.

Накануне пожар произошёл на территории Измайловского кремля в Москве. Изначально площадь возгорания составляла 160 квадратных метров. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Проводилась эвакуация из соседних помещений. Впоследствии пожар был локализован на площади 20 квадратных метров, а затем и вовсе ликвидирован.

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