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Европе и США предрекли смягчение коронавирусных мер к осени

Однако странам потребуется как минимум год, чтобы взять эпидемическую ситуацию под контроль.

21 марта 2021, 05:45
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

В Германии и других странах Европы, а также в США карантинные меры в связи с коронавирусом могут смягчиться к осени. Таким мнением поделился глава немецкой компании BioNTech, создавшей совместно с американской Pfizer вакцину против CoViD-19, Угур Шахин.

"Во многих европейских странах и США мы, вероятно, не будем нуждаться в ограничениях к концу лета. Будут вспышки, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают" — рассказал он в беседе с изданием Welt am Sonntag.

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Шахин отметил, что коронавирус при этом никуда не исчезнет, а странам потребуется ещё как минимум год, чтобы взять под полный контроль эпидемиологическую ситуацию и вернуться к нормальной жизни.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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