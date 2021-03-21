Парень захотел стать блондином, но уже на следующей день обнаружил в отражении опухшего пришельца

Недавно пользователь "Тиктока" Алекс urdeadright всё-таки решился на окрашивание волос. Он был уверен, блонд идеально ему подойдёт. Парень пришёл в салон и полностью доверился своему колористу. Когда всё было готово, Алекс был в восторге. Но восхищение прошло уже совсем скоро. На следующий день лицо парня начало опухать.

Вскоре отёчность стала такой серьёзной, что парень в срочном порядке поехал в неотложку. Врачам пришлось подключить его к капельнице с антигистаминным препаратом. Больше недели Алекс ждал, пока аллергия сойдёт на нет. Парень так и не узнал, на что именно была реакция — на средство для обесцвечивания волос или на краску.

Алекс задокументировал свой провал и, когда его жизни уже ничего не угрожало, поделился кадрами в "Тиктоке", чтобы предупредить других пользователей соцсети о том, к чему может привести окрашивание у недобросовестных мастеров.