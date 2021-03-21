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Парень захотел стать блондином, но уже на следующей день обнаружил в отражении опухшего пришельца

Окрашивание волос может стать первым шагом к кардинальному изменению имиджа... или в больницу.

21 марта 2021, 05:00

Кадры из видео © TikTok / urdeadright

Недавно пользователь "Тиктока" Алекс urdeadright всё-таки решился на окрашивание волос. Он был уверен, блонд идеально ему подойдёт. Парень пришёл в салон и полностью доверился своему колористу. Когда всё было готово, Алекс был в восторге. Но восхищение прошло уже совсем скоро. На следующий день лицо парня начало опухать.

Кадры из видео © TikTok / urdeadright

Вскоре отёчность стала такой серьёзной, что парень в срочном порядке поехал в неотложку. Врачам пришлось подключить его к капельнице с антигистаминным препаратом. Больше недели Алекс ждал, пока аллергия сойдёт на нет. Парень так и не узнал, на что именно была реакция — на средство для обесцвечивания волос или на краску.

Алекс задокументировал свой провал и, когда его жизни уже ничего не угрожало, поделился кадрами в "Тиктоке", чтобы предупредить других пользователей соцсети о том, к чему может привести окрашивание у недобросовестных мастеров.

Кадры из видео © TikTok / urdeadright

Кадры из видео © TikTok / urdeadright

После публикации видео Алекса тут же стало вирусным. За несколько дней его посмотрели больше 1.1 млн раз. Пользователи в комментариях признали, что в первый день после окрашивания парень выглядел потрясающе, и заметили, что он имеет полное право засудить салон красоты за то, что мастер не сделал тест на аллергию на краситель.

Ужас, конечно, но на первом фото ты выглядел очень хорошо!

conniielee

Поначалу я подумала: "В чём проблема? Так хорошо получилось". И только потом: "О, нет. О, нет!"

sheabutterbeau

Ты буквально можешь засудить их за то, что они не сделали тест на аллергию

neevacus

Учительница в слезах записала видео, показав, что сделал с ней обычный тест на аллергены

Учительница в слезах записала видео, показав, что сделал с ней обычный тест на аллергены

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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