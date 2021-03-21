Парень захотел стать блондином, но уже на следующей день обнаружил в отражении опухшего пришельца
Окрашивание волос может стать первым шагом к кардинальному изменению имиджа... или в больницу.
Недавно пользователь "Тиктока" Алекс urdeadright всё-таки решился на окрашивание волос. Он был уверен, блонд идеально ему подойдёт. Парень пришёл в салон и полностью доверился своему колористу. Когда всё было готово, Алекс был в восторге. Но восхищение прошло уже совсем скоро. На следующий день лицо парня начало опухать.
Вскоре отёчность стала такой серьёзной, что парень в срочном порядке поехал в неотложку. Врачам пришлось подключить его к капельнице с антигистаминным препаратом. Больше недели Алекс ждал, пока аллергия сойдёт на нет. Парень так и не узнал, на что именно была реакция — на средство для обесцвечивания волос или на краску.
Алекс задокументировал свой провал и, когда его жизни уже ничего не угрожало, поделился кадрами в "Тиктоке", чтобы предупредить других пользователей соцсети о том, к чему может привести окрашивание у недобросовестных мастеров.
После публикации видео Алекса тут же стало вирусным. За несколько дней его посмотрели больше 1.1 млн раз. Пользователи в комментариях признали, что в первый день после окрашивания парень выглядел потрясающе, и заметили, что он имеет полное право засудить салон красоты за то, что мастер не сделал тест на аллергию на краситель.
Ужас, конечно, но на первом фото ты выглядел очень хорошо!
Поначалу я подумала: "В чём проблема? Так хорошо получилось". И только потом: "О, нет. О, нет!"
Ты буквально можешь засудить их за то, что они не сделали тест на аллергию
WOW-news
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