Хозяйка сильно пожалела, что оставила кошку в одиночестве, увидев её слезы на камере наблюдения
Этот пример — очередное доказательство тому, насколько питомцы любят своих владельцев.
Гиф © TikTok / chapeua
Пользовательница с ником chapeua выложила в "Тикток" видео, которое повергло её в шок, а у зрителей и вовсе вызвало слёзы. Девушка показала, как отреагировала её кошечка по кличке Шляпа на то, что хозяйка ушла из дома.
На кадрах видно, как владелица отбрасывает пушистую питомицу подальше от двери, но та тут же бросается за покидающей её хозяйкой. Однако, когда Шляпа понимает, что её план задержать любимую хозяйку провалился и она действительно ушла, хвостатая начинает горько плакать.
Ролик с расстроенной питомицей быстро набрал около 2 млн просмотров. И пользователи писали, что у них сжималось сердце, глядя на реакцию животного. При этом некоторые упрекнули хозяйку Шляпы за то, что она слишком грубо отбросила кошку.
Я разрыдался, ок
Фото © Instagram / kotobanditka
Я же не одна захотела обнять её, чтобы она не плакала?
Животные не понимают, что мы уходим на время, они с нами прощаются будто навсегда. Поэтому и переживают сильно
Chapeua поспешила снять ещё один ролик, где объяснила, почему так поступила с питомицей. По словам девушки, она отбросила Шляпу, чтобы не повредить ей лапы дверью. Ранее пользовательница также рассказала, что хвостатую нашли в подъезде, когда она была маленьким котёнком. Ей пришлось рано расстаться с мамой, поэтому она часто сосёт плед, практикуя "молочный шаг". Кошечка выросла настоящей красавицей, которая обожает обниматься и проводить время с любимой владелицей.
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