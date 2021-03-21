Посол России в США прибыл в Москву
В столице дипломат обсудит с коллегами пути выправления отношений с Вашингтоном.
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Фото © Фото ИТАР-ТАСС / Сергей Карпов
Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов прибыл в Москву. Самолёт с дипломатом на борту приземлился в Шереметьево.
Напомним, в российскую столицу дипломат вылетел накануне прямым рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. В Москве Антонов получит консультации относительно путей выправления отношений с Вашингтоном.
Как уже писал Лайф, 17 марта США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. Исключения сделаны лишь в рамках сотрудничества в области космоса. Кроме того, с нелестным заявлением в адрес российского лидера Владимира Путина выступил президент Штатов Джо Байден. Американский политик указал также, что Москва должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия". После этого посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций.
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