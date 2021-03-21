Греция увеличила квоту на въезд россиян

Греция увеличила количество разрешений на въезд для граждан России. С 22 марта страну в неделю смогут посетить до 4 тысяч человек из РФ. Соответствующее решение семи министерств опубликовано в официальной правительственной газете.

Напомним, что с 7 сентября Греция разрешала въезд 500 россиянам в неделю, с тех пор действие постановления неоднократно продлевалось. Решение об увеличении разрешения в восемь раз было принято после телеконференции сопредседателей Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, которая состоялась 18 марта. Новое постановление будет действовать с 6:00 22 марта до 6:00 5 апреля.

Отмечается, что россияне могут въезжать в Грецию только воздушным путём через три аэропорта — в Афинах, Салониках и Ираклионе. При себе путешественнику необходимо иметь отрицательный лабораторный тест на коронавирус методом ПЦР, взятый не позднее, чем за 72 часа до прибытия на греческую территорию, со справкой на английском языке и указанием всех данных. За день до прибытия гражданам России необходимо заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции.

Кроме того, все прибывающие в страну обязаны в течение семи дней соблюдать профилактический карантин дома или в месте временного проживания. Нарушителям грозит административный штраф в 5 тысяч евро.

Ранее Лайф рассказывал, что Греция признала сертификат о вакцинации "Спутником V". Туристы, привившиеся отечественным препаратом, смогут не проходить тестирование на коронавирус перед путешествием.

Авторы