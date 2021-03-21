На заводе венесуэльской нефтегазовой компании прогремел мощный взрыв — видео
Власти сообщили, что речь идёт о теракте.
Мощный взрыв на газовом заводе в Венесуэле. Видео © Twitter / Luigino Bracci Roa
Мощнейший взрыв случился на газовом заводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) в городе Эль-Техеро в Венесуэле, по словам министра промышленности и национального производства страны Тарека Эль-Айссами, произошедшее является терактом.
"Хотим заявить национальной и международной общественности о новом террористическом акте против нашего основного нефтяного предприятия, я имею в виду PDVSA", — приводятся его слова в "Твиттере".
В результате происшествия была нарушена региональная газовая инфраструктура. По словам очевидцев, были слышны два взрыва, службы безопасности страны эвакуировали людей из близлежащих районов, а сотрудники компании прибыли на место для устранения последствий.
Информации о погибших или пострадавших на данный момент не поступало. Президент страны Николас Мадуро уже осведомлён о случившемся.
Ранее Лайф сообщал о мощном взрыве в Калифорнии, предположительно, из-за фейерверков.
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