Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На заводе венесуэльской нефтегазовой компании прогремел мощный взрыв — видео

Власти сообщили, что речь идёт о теракте.

21 марта 2021, 07:27

Мощный взрыв на газовом заводе в Венесуэле. Видео © Twitter / Luigino Bracci Roa

Мощнейший взрыв случился на газовом заводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) в городе Эль-Техеро в Венесуэле, по словам министра промышленности и национального производства страны Тарека Эль-Айссами, произошедшее является терактом.

"Хотим заявить национальной и международной общественности о новом террористическом акте против нашего основного нефтяного предприятия, я имею в виду PDVSA", — приводятся его слова в "Твиттере".

В результате происшествия была нарушена региональная газовая инфраструктура. По словам очевидцев, были слышны два взрыва, службы безопасности страны эвакуировали людей из близлежащих районов, а сотрудники компании прибыли на место для устранения последствий.

Информации о погибших или пострадавших на данный момент не поступало. Президент страны Николас Мадуро уже осведомлён о случившемся.

В Кабуле взорвался автобус с госслужащими, есть погибшие

В Кабуле взорвался автобус с госслужащими, есть погибшие

Ранее Лайф сообщал о мощном взрыве в Калифорнии, предположительно, из-за фейерверков.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Президент Венесуэлы Мадуро рассказал о прекрасном самочувствии после вакцинации "Спутником V"

8 марта, 00:35

"Начинаю верить в чудо": Певец Ярослав Сумишевский едва не потерял дочь при взрыве в Химках

вчера в 22:13

Европе и США предрекли смягчение коронавирусных мер к осени

сегодня в 05:45

В Центробанке рассказали, как действовать при получении "ошибочного" перевода на карту

сегодня в 07:24

15 актёров, настолько вошедших в образ, что никто не сможет их отличить от "оригинала"

сегодня в 07:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1