В Центробанке рассказали, как действовать при получении "ошибочного" перевода на карту

"Случайно" отправленные деньги чаще всего оказываются элементом мошеннической схемы, предупредили эксперты Центрального банка России. Так, если на вашу карту поступили средства от незнакомого человека, который просит их вернуть, то не стоит пытаться решать эту проблему самому. По словам специалистов, если человек действительно ошибся, то предложите ему сходить в ближайшее отделение своего банка и написать в связи с этим заявление.

"Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод", — приводит РИА "Новости" слова представителя регулятора.

В Промсвязьбанке пояснили, что зачастую преступники, якобы по ошибке, переводят деньги на счёт жертвы и затем под различными предлогами просят вернуть их по другим реквизитам. Подобный развод аферисты используют для снятия более крупной суммы со счёта клиента, а также для отмывания денег, добытых незаконным способом.

Также нельзя пользоваться средствами, которые "случайно" пришли вам на карту, подчеркнули банковские эксперты. В противном случае вы сами станете невольным соучастником преступной схемы.

А ранее в Центробанке рассказали, кто с большей вероятностью может стать жертвой мошенников. Там также сообщили о средних суммах, которые воруют с банковских счетов россиян.

Авторы