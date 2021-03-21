"Это солнечные дети!":Мама мальчика с синдромом Дауна рассказала об особенностях сына

Мама мальчика с синдромом Дауна рассказала об особенностях лечения. Видео © LIFE

21 марта — Международный день людей с синдромом Дауна. Эта дата выбрана неслучайно, так как генетическая особенность таких людей связана с тремя копиями 21-й хромосомы. С таким диагнозом родился и Коля Бавшин из Смоленска. Мама мальчика Елена Раева рассказывает, что от других детей он отличается только особым дружелюбием и повышенной жаждой внимания.

"Он очень дружелюбный мальчик. Но естественно с характером. К нему нужен определённый подход, он любит, чтобы внимание ему оказывали", — поделилась с Лайфом Елена.

По словам женщины, если в семье, где есть ребёнок с синдромом Дауна, есть и другие дети, то лучше не разделять их, так как, выделяя такого малыша, родители будут показывать, что он особенный, чего делать не надо.

"Конечно, это особенные дети. У них могут быть какие-то этапы отставания в развитии, но при этом хорошее, должное понимание, хорошая работа, и всё получается. Дети начинают разговаривать, детей надо социализировать, они общаются с другими детьми, они обучаются в школах, могут работать. Это солнечные дети, потому что они очень улыбчивы, позитивны, очень контактны", — отметила детский врач-онколог НМИЦ онкологии имени Блохина Татьяна Павлова.

Сейчас Коля столкнулся с новым испытанием — у него диагностировали рак крови. Уже четыре месяца мальчик находится в Москве, где проходит курс химиотерапии в НМИЦ онкологии имени Блохина. Врачи дают положительные прогнозы по лечению Коли.

Как отметила Павлова, более 70% детей с синдромом Дауна, заболевших острым лейкозом, достигают полной ремиссии. Медики считают, что жизнелюбие солнечных малышей помогает им бороться даже с самыми сложными заболеваниями.

Ранее Лайф рассказывал, что малышей в детсаду в Волгограде сразил неизвестный недуг. Городская мэрия подозревает, что виной тому не некачественная еда, а вирусная инфекция.

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