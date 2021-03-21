Почти 300 горняков эвакуировали из шахты в Белгородской области из-за пожара
Пострадавших в результате ЧП нет.
Фото © Pixabay
В Белгородской области в шахте рудника произошло задымление, эвакуировано почти 300 рабочих. Об этом Лайфу сообщили в МЧС.
Инцидент произошёл около 10 утра по местному времени в посёлке Яковлево в шахте горно-обогатительного комбината. Возгорание случилось на транспортировочной ленте проходческого комбайна.
На поверхность было выведено 277 горнорабочих. Согласно предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На данный момент спасатели МЧС и пожарные ликвидируют возгорание. Отмечается, что к месту происшествия уже прибыло два отделения военизированной горноспасательной части.
По данным источника Лайфа в экстренных службах, возгорание произошло на глубине 378 метров. Под землёй находятся 11 работников предприятия и 14 сотрудников МЧС, которые проложат линию для тушения огня.
Ранее сообщалось, что после гибели четырёх шахтёров возбудили уголовное дело в Коми. ЧП тогда случилось при разборе галереи углеподачи на территории шахты "Воргашорская".
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