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Почти 300 горняков эвакуировали из шахты в Белгородской области из-за пожара

Пострадавших в результате ЧП нет.

21 марта 2021, 09:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Белгородской области в шахте рудника произошло задымление, эвакуировано почти 300 рабочих. Об этом Лайфу сообщили в МЧС.

Инцидент произошёл около 10 утра по местному времени в посёлке Яковлево в шахте горно-обогатительного комбината. Возгорание случилось на транспортировочной ленте проходческого комбайна.

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На поверхность было выведено 277 горнорабочих. Согласно предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На данный момент спасатели МЧС и пожарные ликвидируют возгорание. Отмечается, что к месту происшествия уже прибыло два отделения военизированной горноспасательной части.

По данным источника Лайфа в экстренных службах, возгорание произошло на глубине 378 метров. Под землёй находятся 11 работников предприятия и 14 сотрудников МЧС, которые проложат линию для тушения огня.

Ранее сообщалось, что после гибели четырёх шахтёров возбудили уголовное дело в Коми. ЧП тогда случилось при разборе галереи углеподачи на территории шахты "Воргашорская".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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