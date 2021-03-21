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Прибывший в Москву посол Антонов не стал комментировать отношения России и США

Накануне дипломат заявил, что РФ всегда была привержена диалогу.

21 марта 2021, 09:28
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Прибывший в воскресенье, 21 марта, в Москву посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов не давал каких-либо комментариев на тему взаимоотношений РФ и США. Как сообщает ТАСС, дипломат покинул самолёт отдельно от остальных пассажиров — в обход встречавших его журналистов.

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Напомним, в российскую столицу дипломат вылетел накануне прямым рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. Перед вылетом для консультаций в Россию Антонов заявил, что Москве предстоит провести большую работу по анализу российско-американских отношений. При этом он подчеркнул, что РФ всегда была привержена диалогу с Вашингтоном настолько, насколько сами Штаты.

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Как уже писал Лайф, 17 марта США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. Исключения сделаны лишь в рамках сотрудничества в области космоса. Кроме того, с нелестным заявлением в адрес российского лидера Владимира Путина выступил президент Штатов Джо Байден. Американский политик указал также, что Москва должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия". После этого посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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