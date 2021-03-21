Прибывший в Москву посол Антонов не стал комментировать отношения России и США

Прибывший в воскресенье, 21 марта, в Москву посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов не давал каких-либо комментариев на тему взаимоотношений РФ и США. Как сообщает ТАСС , дипломат покинул самолёт отдельно от остальных пассажиров — в обход встречавших его журналистов.

Напомним, в российскую столицу дипломат вылетел накануне прямым рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. Перед вылетом для консультаций в Россию Антонов заявил, что Москве предстоит провести большую работу по анализу российско-американских отношений. При этом он подчеркнул, что РФ всегда была привержена диалогу с Вашингтоном настолько, насколько сами Штаты.