"Люди, возможно, никогда меня не поймут": Нурмагомедов рассказал, как решился уйти из спорта на пике славы

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов признался, что ему было очень тяжело принять решение о завершении спортивной карьеры. По словам звёздного бойца UFC, он чувствовал, что пора наконец-то остановиться, так как каждый бой отнимал какие-то дни жизни у его матери.

"Это очень сложно, когда у тебя есть сила, когда ты лучший в мире, когда ты знаменит, когда у тебя есть деньги — и ты всему этому говоришь нет", — заявил он в интервью телеканалу ESPN.

Нурмагомедов добавил, что многие поклонники, скорее всего, никогда не поймут его, но он надеется, что они поддержат его решение.

"Я пришёл в этот вид спорта, чтобы показать, кто я, и стать лучшим. Я стал чемпионом мира, лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, трижды защищал свой титул, защитил пояс в крупнейшем поединке в истории UFC... Что ещё? Только денежные бои, а мне деньги не нужны", — подчеркнул спортсмен.

Также российский боец рассказал о своих дальнейших планах на жизнь. По его словам, теперь он будет больше времени проводить с семьёй, заниматься опекой бойцов своей команды, а также у него есть несколько бизнес-проектов.

Напомним, ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов завершил карьеру. Он поблагодарил бойца за всё и пожелал наслаждаться тем, что будет дальше.

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