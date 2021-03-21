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В Новосибирске группа мужчин до полусмерти избила пенсионера, вступившегося за женщину

Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.

21 марта 2021, 09:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Новосибирске трое мужчин почти до полусмерти избили пожилого местного жителя, который вступился за женщину. Об этом сообщили в группе "Инцидент. Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте".

Всё произошло на улице Бориса Богаткова в тёмное время суток. Пострадавший отдыхал с семьёй в кафе, где также находились и злоумышленники. По словам очевидцев, мужчины избили кого-то и в самом заведении, после чего вышли на улицу, где начали оскорблять девушек, называя их проститутками.

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Позже словесный конфликт перерос в драку — дебоширы напали на женщину, за которую и вступился пожилой мужчина. Как отметили свидетели произошедшего, нападавшие "били как трусы, втроём на одного, прыгали на голове". После к месту событий подбежали другие люди, а злоумышленники скрылись.

Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии. У него диагностировали контузию правого глаза, перелом носа и лобной части черепа, а также тяжёлую черепно-мозговую травму. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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