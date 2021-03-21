В Новосибирске группа мужчин до полусмерти избила пенсионера, вступившегося за женщину
Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Фото © Pixabay
В Новосибирске трое мужчин почти до полусмерти избили пожилого местного жителя, который вступился за женщину. Об этом сообщили в группе "Инцидент. Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте".
Всё произошло на улице Бориса Богаткова в тёмное время суток. Пострадавший отдыхал с семьёй в кафе, где также находились и злоумышленники. По словам очевидцев, мужчины избили кого-то и в самом заведении, после чего вышли на улицу, где начали оскорблять девушек, называя их проститутками.
"Наш поступок мерзкий": В Ставрополе задержали молодых людей, избивших бизнесмена на глазах у его ребёнка
Позже словесный конфликт перерос в драку — дебоширы напали на женщину, за которую и вступился пожилой мужчина. Как отметили свидетели произошедшего, нападавшие "били как трусы, втроём на одного, прыгали на голове". После к месту событий подбежали другие люди, а злоумышленники скрылись.
Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии. У него диагностировали контузию правого глаза, перелом носа и лобной части черепа, а также тяжёлую черепно-мозговую травму. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.
"Тебе кирдык": В Омской области учительница избила второклассника указкой и натравила на него других детей
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве посетители "Бургер кинга" пожаловались, что их избили сотрудники. В ресторане говорят, всё было по-другому. Администрация заведения ищет видео с камер наблюдения, чтобы пролить свет на запутанную историю.
Лента новостей
Выбор редакции
Трое мужчин погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском
"Такая "программа лояльности": Россиянину пришлось нести лежачую тёщу в банк на носилках — видео
Почти 300 горняков эвакуировали из шахты в Белгородской области из-за пожара
Заключительные масс-старты финала Кубка мира по биатлону перенесли из-за непогоды
Гуляют и катаются на вездеходе: Песков рассказал, как Путин и Шойгу отдыхают в тайге
Комментариев: 0