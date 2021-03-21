Лайф узнал, почему сбивший баскетболиста Шабалкина таксист уехал с места аварии
Сам спортсмен, получивший незначительные травмы, пока не знает, будет ли писать заявление.
Как стало известно Лайфу, водитель автомобиля такси скрылся с места ДТП в Москве с участием баскетболиста Никиты Шабалкина, потому что испугался разъярённого спортсмена, который начал стучать по автомобилю и пинать его.
Сам же Шабалкин, которого привезли в больницу на скорой, где он отказался от госпитализации после осмотра, пока не знает, будет ли писать заявление на водителя, сообщил наш источник.
Напомним, инцидент случился накануне, когда баскетболист переходил дорогу в неположенном месте, в паре метров от пешеходного перехода, и набросился на один из проезжающих автомобилей, который отказался пропускать его. Тогда спортсмен пнул машину, а владелец авто нажал на газ и протащил баскетболиста на капоте несколько метров.
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