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Лайф узнал, почему сбивший баскетболиста Шабалкина таксист уехал с места аварии

Сам спортсмен, получивший незначительные травмы, пока не знает, будет ли писать заявление.

21 марта 2021, 09:45

Как стало известно Лайфу, водитель автомобиля такси скрылся с места ДТП в Москве с участием баскетболиста Никиты Шабалкина, потому что испугался разъярённого спортсмена, который начал стучать по автомобилю и пинать его.

Сам же Шабалкин, которого привезли в больницу на скорой, где он отказался от госпитализации после осмотра, пока не знает, будет ли писать заявление на водителя, сообщил наш источник.

Оказавшийся под колёсами такси баскетболист Шабалкин первый набросился на машину — видео

Оказавшийся под колёсами такси баскетболист Шабалкин первый набросился на машину — видео

Напомним, инцидент случился накануне, когда баскетболист переходил дорогу в неположенном месте, в паре метров от пешеходного перехода, и набросился на один из проезжающих автомобилей, который отказался пропускать его. Тогда спортсмен пнул машину, а владелец авто нажал на газ и протащил баскетболиста на капоте несколько метров.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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