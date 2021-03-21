Автоэксперт оценил изменения в правилах купли-продажи подержанных машин

Изменение правил покупки и продажи подержанных автомобилей с 1 мая, безусловно, шаг в правильном направлении, однако автомобилистам необходимо понимать, что это лишь заключение договора, а не весь процесс. Об этом рассказал автоэксперт, главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков.

"Всё равно, когда вы покупаете автомобиль, вам хочется посмотреть на него, в каком он состоянии. Кроме того, покупателю всё равно придётся ехать в ГИБДД, поскольку ГИБДД не отменяет, во всяком случае пока, площадку, машину нужно предоставить на осмотр, СТС вы тоже получите в ГИБДД", — приводит его слова RT.

Однако явным плюсом эксперт назвал то, что продавец получает электронный зафиксированный факт продажи машины. В таком случае будет проще доказать, что штрафы должны быть переведены на нового фактического владельца, даже если он не поставил автомобиль на учёт в течение положенных десяти дней. Также преимущества будут и перед налоговой, которой можно предъявить доказательства того, что машина вам уже не принадлежит с определённого числа.

Кадаков заметил, что теоретически возможны махинации с удалённым оформлением договоров, поэтому обмениваться электронными данными со сторонними лицами не нужно, все они автоматически подтянутся в договор с портала "Госуслуги".

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