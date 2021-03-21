Гуляют и катаются на вездеходе: Песков рассказал, как Путин и Шойгу отдыхают в тайге

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на отдыхе в Сибири ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе", — сказал Песков.

В ходе поездки Шойгу также показал Путину свою мастерскую, где занимается резьбой по дереву.

Песков уточнил, что в ближайшее время будут опубликованы фотографии и видео из этой поездки Путина.

Напомним, Владимир Путин после выступления на праздничном концерте в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией рассказал, что на выходные собирается поехать отдохнуть в тайгу. Российский лидер любит бывать на природе — например, в 2019 году он отдыхал в тайге в преддверии своего дня рождения. Тогда компанию ему также составил Сергей Шойгу.

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