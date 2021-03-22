Суд на Ставрополье оштрафовал семилетнего мальчика за неуплату коммуналки

В городе Новопавловске Кировского района Ставропольского края мировой судья вынесла необычный приговор, признав виновным в неуплате коммунальных услуг семилетнего мальчика, который ещё не умеет писать. Об этом рассказала его мама Марина.

"К нам пришла почтальонка. Позвала Макара, чтобы тот расписался в документах о получении заказного письма. Я объяснила, что сын ещё несовершеннолетний и не умеет писать. Договорилась, что подпись поставлю сама. Когда вскрыла конверт, выяснилось, что мой сын оштрафован", — приводит её слова КП.

Согласно приказу, в суд обратился регоператор ООО "ЖКХ" города Пятигорска с требованием оплатить штраф и госпошлину за просроченный вывоз твёрдых бытовых отходов. При этом суд не стал уточнять возраст ответчика, а в графах дата и место рождения стоит надпись "Не установлено". При этом на момент вынесения приговора (5 марта) мальчику вообще было шесть лет — семь ему исполнилось лишь 18-го числа. Макар должен был выплатить 765 рублей, где 565 — сумма штрафа.

Вероятно, инцидент случился из-за того, что дом и участок приобретались за счёт маткапитала, а все члены семьи являются долевыми собственниками. Но договор с регоператором заключала мама мальчика.

Теперь родители планируют подать возражение на решение суда. Однако только в устной форме, так как ребёнок ещё не умеет писать.

"Приведу сына к судье, возразим устно. Нечего ребёнку жизнь портить, ему ещё в школу идти и в институт поступать, а на нём уже штраф висит!" — сказала мама.

В ООО "ЖКХ" отказались комментировать данную ситуацию, отметив, что не могут отвлекаться на такие "мелочи", как общение с журналистами.

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