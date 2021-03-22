Минтруд официально запретил работодателям отстранять сотрудников за отказ от вакцинации

Работодатель не имеет права отстранять отказавшегося от вакцинации сотрудника, если нет осложнённой эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в официальном ответе замглавы ведомства Елены Мухтияровой на запрос Минпросвещения и профсоюзных педагогических организаций.

"При наличии отказа работника от вакцинации в плановом порядке работодатель не вправе отстранить его от работы или принудить гражданина к проведению профилактических мероприятий", — пояснили в Министерстве труда.

Отказ от профилактических прививок оформляется в письменной форме и должен содержать причину, например наличие у работника медицинских противопоказаний.

Ранее доктор Мясников заявил, что из-за пандемии коронавируса в России может произойти вспышка туберкулёза, так как обороты по выявлению носителей этого заболевания снизились.

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