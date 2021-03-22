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Минтруд официально запретил работодателям отстранять сотрудников за отказ от вакцинации

Для этого потребуется оформить отказ от прививки в письменной форме.

22 марта 2021, 11:46

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Работодатель не имеет права отстранять отказавшегося от вакцинации сотрудника, если нет осложнённой эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в официальном ответе замглавы ведомства Елены Мухтияровой на запрос Минпросвещения и профсоюзных педагогических организаций.

Укол или увольнение. Когда можно лишиться работы за отказ от прививки "Спутник V"

Укол или увольнение. Когда можно лишиться работы за отказ от прививки "Спутник V"

"При наличии отказа работника от вакцинации в плановом порядке работодатель не вправе отстранить его от работы или принудить гражданина к проведению профилактических мероприятий", пояснили в Министерстве труда.

Отказ от профилактических прививок оформляется в письменной форме и должен содержать причину, например наличие у работника медицинских противопоказаний.

Ответы на главные вопросы о вакцине "Спутник V": эффективность, побочные эффекты, срок действия

Ответы на главные вопросы о вакцине "Спутник V": эффективность, побочные эффекты, срок действия

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Применение российского препарата одобрило уже свыше 50 стран мира.

Ранее доктор Мясников заявил, что из-за пандемии коронавируса в России может произойти вспышка туберкулёза, так как обороты по выявлению носителей этого заболевания снизились.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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