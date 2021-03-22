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Категорий: 18

FCKNG QRNTN: Лавров прибыл в Китай в маске с провокационной надписью

А после посещения Поднебесной дипломат отправится в Южную Корею.

22 марта 2021, 11:32

Лавров в маске с провокационной надписью прибыл в Китай. Видео © TikTok МИД РФ

Острые шутки главного дипломата России Сергея Лаврова уже давно разошлись на цитаты и ушли в народ. Так, сегодня глава МИД в очередной раз пополнил золотую коллекцию приколов, поиронизировав над карантином маской с надписью: FCKNG QRNTN.

Видео с министром опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства на своей странице в TikTok. Отмечается, что защитная маска чёрного цвета стала подарком Лаврову на день рождения от представителей прессы.

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Как ранее сообщал Лайф, глава МИД РФ прибыл с визитом в китайский город Гуйлинь, чтобы обсудить вопрос преодоления ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. После Китая Лавров направится с визитом в Южную Корею.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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