FCKNG QRNTN: Лавров прибыл в Китай в маске с провокационной надписью

Лавров в маске с провокационной надписью прибыл в Китай. Видео © TikTok МИД РФ

Острые шутки главного дипломата России Сергея Лаврова уже давно разошлись на цитаты и ушли в народ. Так, сегодня глава МИД в очередной раз пополнил золотую коллекцию приколов, поиронизировав над карантином маской с надписью: FCKNG QRNTN.

Видео с министром опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства на своей странице в TikTok. Отмечается, что защитная маска чёрного цвета стала подарком Лаврову на день рождения от представителей прессы.

Как ранее сообщал Лайф, глава МИД РФ прибыл с визитом в китайский город Гуйлинь, чтобы обсудить вопрос преодоления ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. После Китая Лавров направится с визитом в Южную Корею.

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