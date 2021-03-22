Эксперты ЭИСИ обсудили причины распада Советского Союза

В ходе круглого стола были рассмотрены события 1991 года и их итоги для современной России.

18 марта в пресс-центре МИА "Россия сегодня" ведущие эксперты страны приняли участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Референдум марта 1991 года — Августовский путч — Беловежские соглашения: как работают механизмы исторического мифотворчества в политической повестке". В ходе мероприятия специалисты обсудили причины распада СССР, отношение россиян к событиям того времени, а также их итоги в контексте современной России. Модератором дискуссии выступил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Об этом сообщается на официальном сайте ЭИСИ.

Так, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко выразил мнение, что сам факт распада СССР и его причины требуют переосмысления современным обществом. В первую очередь политическими партиями.

"До сих пор в нашем социуме нет общественной и идеологической дискуссии о том, что с нами случилось 30 лет назад. Есть одна сторона, которая обвиняет в том, что определённые люди потеряли страну, а от другой стороны нет внятного объяснения тому, что произошло. Поэтому будет правильно, если в рамках текущей избирательной кампании политические партии возьмут это на вооружение. Это тема, на которую должны дать ответ все политические силы, по крайней мере, те, которые серьёзно на что-то претендуют", — сказал Бондаренко.

По его мнению, только тогда, когда "мы поймём систему координат, которую нам предлагают нынешние современные политические силы", можно будет построить новое государственное и политическое пространство.

В свою очередь, директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что сама формулировка вопроса на референдуме 1991 года была не совсем правильной. По его словам, КПСС, которая в советское время была не столько политической партией, сколько мощной общественно-политической системой, увы, прогнила настолько, что уже была готова к любому предательству. Мартынов также заострил внимание на том, что по итогам 30-летнего юбилея референдума России необходимо принять важное решение.

"С очень печальным результатом постсоветское пространство подходит к 30-летнему юбилею: продолжаются войны, нищее существование. 30 лет — как раз хороший срок, чтобы принять для нас очень важное решение: насколько нам нужны постсоветское пространство и бывшие советские республики. Мы каждый год откладываем это решение, а оплачивается это время нашими политическими ресурсами и невозвратными кредитами", — объяснил Мартынов, резюмировав, что только разговор об этом может сильно "отрезвить" политическую элиту в постсоветских странах.