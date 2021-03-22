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В СКР решили объединить в одно дела о зверствах нацистов

Туда войдут эпизоды по массовым убийствам в Крыму, под Ростовом-на-Дону и так далее.

22 марта 2021, 01:08
<p>Фото © Public Domain</p>

Фото © Public Domain

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о решении СКР объединить в одно уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения СССР. Он подчеркнул, что принимались в учёт масштаб карательных действий и доказательства об их направленности на полное уничтожение граждан Советского Союза.

"…В СК принято решение о возбуждении уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, с которым в одно производство соединены все вышеуказанные уголовные дела", — приводит РИА "Новости" слова Бастрыкина.

Он пояснил, что объединены будут дела о массовых убийствах у деревни Жестяная Горка в Новгородской области, о жестокой расправе над воспитанниками ейского детдома, об убийствах в бывших концлагерях в посёлке Моглино Псковской области и у Симферополя.

Россия запросила у Канады материалы об убийстве детдомовцев нацистами в Ейске в 1942 году

Россия запросила у Канады материалы об убийстве детдомовцев нацистами в Ейске в 1942 году

Туда же будут включены дела об убийствах мирных жителей Ростовской области в годы войны. Жертвами действий нацистов там стали более 30 тысяч человек.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов и их пособников в Крыму.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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