Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

СМИ: Новые американские санкции коснутся лишь 0,5% американских поставок в РФ

Речь о вступивших в силу 18 марта ограничениях, связанных с делом Навального.

22 марта 2021, 00:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Новые санкции США в отношении России могут повлиять лишь на 0,5% совокупного объёма экспорта Соединённых Штатов в РФ. Об этом говорят данные Бюро промышленности и безопасности Минторга США, на которые при подсчётах опирается РБК.

Реальный экспорт в Россию товаров и технологий, контролируемых с точки зрения национальной безопасности США, в 2019 году не превышал 91 миллиона долларов, в 2018 году — 139 миллионов. По итогам 2020 года эта сумма может стать гораздо ниже.

"Многие лидеры российской радиоэлектронной промышленности уже давно находятся в санкционных списках Министерства торговли США, поэтому импортозамещение в части компонентной базы по критически значимым направлениям техники — процесс постоянный", — отметил заместитель министра торговли и промышленности России Олег Бочаров.

На сегодняшний день основой экономического сектора России является поддержка отечественных производителей и разработчиков. Для них действуют различные субсидии, льготы, стимуляция спроса на конечную продукцию.

"Просто неумно": Лавров усомнился в эффекте от санкций против России и Китая

"Просто неумно": Лавров усомнился в эффекте от санкций против России и Китая

Напомним, введённые администрацией Джо Байдена санкции коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, но для сферы космоса и авиации до 1 сентября будет действовать ряд исключений.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1