СМИ: Новые американские санкции коснутся лишь 0,5% американских поставок в РФ

Новые санкции США в отношении России могут повлиять лишь на 0,5% совокупного объёма экспорта Соединённых Штатов в РФ. Об этом говорят данные Бюро промышленности и безопасности Минторга США, на которые при подсчётах опирается РБК.

Реальный экспорт в Россию товаров и технологий, контролируемых с точки зрения национальной безопасности США, в 2019 году не превышал 91 миллиона долларов, в 2018 году — 139 миллионов. По итогам 2020 года эта сумма может стать гораздо ниже.

"Многие лидеры российской радиоэлектронной промышленности уже давно находятся в санкционных списках Министерства торговли США, поэтому импортозамещение в части компонентной базы по критически значимым направлениям техники — процесс постоянный", — отметил заместитель министра торговли и промышленности России Олег Бочаров.

На сегодняшний день основой экономического сектора России является поддержка отечественных производителей и разработчиков. Для них действуют различные субсидии, льготы, стимуляция спроса на конечную продукцию.

Напомним, введённые администрацией Джо Байдена санкции коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, но для сферы космоса и авиации до 1 сентября будет действовать ряд исключений.

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