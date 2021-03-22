Лавров призвал не допустить "разделительных линий" из-за введения "ковид-паспортов"
Москва изучает также опыт других стран, отметил министр.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Власти России взвешивают все аспекты инициативы, которая касается введения сертификатов вакцинации, а также изучают подходы других стран к такому вопросу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время интервью китайским СМИ.
"На данный момент наш опыт находится на стадии формирования и заключается в следующем. Тот, кто сделал прививку, может оформить "сертификат вакцинации" в бумажном и в электронном виде. Данные заносятся в федеральный регистр вакцинированных граждан. Такой документ подтверждает, что человек был вакцинирован, получил препарат. Но пока мы ещё не дошли до применения этого документа в иных целях. Взвешиваем все аспекты этой инициативы", — отметил российский министр, говоря о перспективах введения паспортов вакцинации.
Он подчеркнул, что в случае реализации подобных инициатив должен соблюдаться принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход. В противном же случае данный документ будет создавать "разделительные линии", а его наличие или отсутствие может стать поводом для ущемления прав человека при поездках в другие страны.
Ранее Лайф рассказывал, что в России разрабатывают проект сертификата от коронавируса для людей, привитых российскими препаратами. Документ будет на русском и английском языках.
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