Лавров призвал не допустить "разделительных линий" из-за введения "ковид-паспортов"

Власти России взвешивают все аспекты инициативы, которая касается введения сертификатов вакцинации, а также изучают подходы других стран к такому вопросу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время интервью китайским СМИ.

"На данный момент наш опыт находится на стадии формирования и заключается в следующем. Тот, кто сделал прививку, может оформить "сертификат вакцинации" в бумажном и в электронном виде. Данные заносятся в федеральный регистр вакцинированных граждан. Такой документ подтверждает, что человек был вакцинирован, получил препарат. Но пока мы ещё не дошли до применения этого документа в иных целях. Взвешиваем все аспекты этой инициативы", — отметил российский министр, говоря о перспективах введения паспортов вакцинации.

Он подчеркнул, что в случае реализации подобных инициатив должен соблюдаться принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход. В противном же случае данный документ будет создавать "разделительные линии", а его наличие или отсутствие может стать поводом для ущемления прав человека при поездках в другие страны.

Ранее Лайф рассказывал, что в России разрабатывают проект сертификата от коронавируса для людей, привитых российскими препаратами. Документ будет на русском и английском языках.

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