"Просто неумно": Лавров усомнился в эффекте от санкций против России и Китая

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает неумными попытки в нынешней геополитической ситуации пытаться наказывать Россию и Китай санкциями. Об этом он заявил в интервью китайским СМИ.

Российский министр напомнил о недовольстве европейского бизнеса по поводу убытков, которые тот несёт из-за потери рынка России. А пока это происходит из-за санкций Запада, нишу занимают другие государства, "которые руководствуются своими национальными интересами, интересами развития своей экономики, поддержки бизнеса, а не логикой наказания кого-то за что-то".

"Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и КНР — это просто неумно", — приводит ТАСС слова Лаврова.

Российский министр отметил, что Запад проигнорировал предложение ООН заморозить санкции на время пандемии коронавируса. Как и инициативу президента РФ Владимира Путина создать "зелёные коридоры" для свободного передвижения товаров.

Ранее Лайф рассказывал, что поездка Лаврова в Китай начнётся 22 марта и продлится два дня. Российский дипломат встретится со своим китайским коллегой Ван И.

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