Лавров заявил о необходимости отказа от контролируемых Западом платёжных систем
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем. Об этом он сказал в беседе с представителями СМИ Китая.
< Новость дополняется >
Выбор редакции
Названы регионы России с самой высокой зарплатой
сегодня в 22:18
Лавров рассказал о "фриковой дипломатии" Запада в общении с Россией
19 марта, 10:25
Стоимость квартир в новостройках Москвы и Петербурга вновь растёт
сегодня в 18:50
"Просто неумно": Лавров усомнился в эффекте от санкций против России и Китая
сегодня в 22:34
СМИ: Черышевым заинтересовались три российских клуба
сегодня в 22:25
Комментариев: 0