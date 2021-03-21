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Лавров заявил о необходимости отказа от контролируемых Западом платёжных систем

21 марта 2021, 22:40
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем. Об этом он сказал в беседе с представителями СМИ Китая.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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