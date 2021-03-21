Названы регионы России с самой высокой зарплатой
Столица находится не на первом месте в рейтинге, но в тройке.
Фото © Pixabay
Самую высокую зарплату в России получают нефтяники на Сахалине, их средний месячный доход составляет около 380 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое проводило РИА "Новости".
На втором месте в рейтинге располагается Москва. Так, в российской столице в финансовой сфере средняя зарплата составляет 187 тысяч рублей в месяц, в сфере IT — 179 тысяч, а в оптовой торговле — чуть более 150 тысяч рублей.
Первую тройку замыкает Ямало-Ненецкий автономный округ. Там работники, занимающиеся добычей нефти и газа, в среднем получают более 170 тысяч рублей. Кроме того, в первую десятку вошли Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Мурманская область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Тюменская область и Камчатский край. Таким образом, лидерами рейтинга стали крупнейшие города России и регионы, связанные с добычей полезных ископаемых и специализирующиеся на рыболовстве.
Согласно результатам исследования, в 15 регионах страны даже в лучших отраслях граждане не могут зарабатывать в среднем больше 45 тысяч рублей в месяц, а ещё в семи субъектах РФ — не более 50 тысяч рублей. Последние места в списке занимают Республики Мордовия и Калмыкия, Псковская, Кировская области, а также Карачаево-Черкесская Республика.
Ранее россиянам рассказали, как можно увеличить свою зарплату до европейского уровня.
Выбор редакции
Советник Трампа назвал странное поведение Байдена угрозой безопасности США
Россиянам рассказали, как можно увеличить зарплату до европейского уровня
Стоимость квартир в новостройках Москвы и Петербурга вновь растёт
"Просто неумно": Лавров усомнился в эффекте от санкций против России и Китая
СМИ: Черышевым заинтересовались три российский клуба
Комментариев: 0