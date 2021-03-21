Более 150 человек задержаны полицией Нидерландов в Амстердаме. Они участвовали в несанкционированном митинге против мер, введённых в стране для борьбы с распространением коронавируса.

На акции против ковидных мер в Амстердаме задержали более 150 человек. Видео © Twitter / rooiereporter

Как сообщают правоохранительные органы страны, всего в демонстрации приняло участие около 300 человек. Они требовали свободу собраний, демонстрация проводилась под лозунгом "Пить кофе за свободу". С целью разгона митингующих полицейские использовали водомёты.

На акции против ковидных мер в Амстердаме задержали более 150 человек. Видео © Twitter / rooiereporter

"Задержано более 150 человек, большинство из них — по статье 2.2. (нарушение общественного порядка)", — говорится в заявлении полиции.

Подобные акции проходят в Амстердаме каждые выходные. Например, в начале февраля полиция Амстердама жёстко разогнала мирную демонстрацию против ковидных ограничений. В результате 30 человек задержали, в том числе за "владение ударным оружием".

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